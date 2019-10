La tía de Sergio, presunto asesino de Dana:“¡Ay! Por favor que no encuentren nada, ni la encuentren viva, ni la encuentren muerta”

Tras la desaparición de Dana, la Guardia Civil tenía controlado y pinchado el coche de Sergio. Desde ese coche, Sergio solía hablar con su familia diariamente sobre la desaparición de Dana. En unos primeros mensajes se puede ver como se preocupa por estar investigado: “He ido al cuartel de la Guardia Civil de Málaga y me he venido, porque no pueden, porque a mí… preguntas de qué… tú de que me estas acusando, qué pruebas tienes”. Así Sergio hablaba con su madre, intentando quitarle hierro al asunto y seguro de que no encontrarían nada que lo incriminara.