El Banco de España recomienda retrasar la edad de jubilación para mantener el sistema

El aumento de la esperanza de vida es una de las razones por las que se pide este aumento, ya que en un futuro no muy lejano, llegar a los 100 años no será nada raro. Los expertos han querido hablar también de que hay ciertos trabajos físicos que deberían de regularse de otra manera, al causar un desgaste en la persona mayor que en otros trabajos. Aun no se conoce como será la fórmula que pueda ayudar a salvar este sistema, que cada vez está más ahogado por los números rojos.