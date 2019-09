Paloma Barrientos, sobre el voluntariado de Urdangarin: "Hay un trato de favor"

La periodista Paloma Barrientos se ha mostrado muy crítica con el voluntariado que Ikañi Urdangarin ha comenzado en un centro para discapacitados de Pozuelo de Alarcón, Madrid. "Me llama la atención que la decisión del juez vaya en contra de la Fiscalía, las declaraciones del juez Castro en las que dice que no le parece oportuno, que puede haber un trato de favor, que haya una conexión de la reina Sofía con este centro y que en Brieva no haya ningún centro". Además, Barrientos ha asegurado que en el coche que hace este traslado hay un escolta de la Casa Real. "Lo pagamos todos los españoles", ha exclamado.