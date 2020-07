Beatriz Cortázar señala a Ponce y Ana Soria de dar información a la prensa: "Todas las filtraciones vienen de esa parte"

¿Quién filtró la noticia de la relación?

"Si no me falla mi fuente, viene de un viaje a México donde fueron los dos, donde la relación ya era seria, Ponce no se va a ir con una chica de 21 años si no la cosa no es seria", continuaba comentando Cortázar. "Pues esa foto llegó a la redacción desde el entorno más directo de Ana Soria. Compartió las imágenes a un grupo de amigos y se filtró", seguía matizando.