La policía de Gijón no descarta que el asesinato del bebé fuera parte de un macabro ritual

Tras la aparición de un bebé asesinado dentro de un contenedor, la policía de Asturias no ha parado de investigar para intentar dar con el o los asesinos. Además, otro de los puntos clave de la investigación sería encontrar a la madre del bebé, que de momento no han conseguido. Los agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta de Gijón no descartan que todo se trate de un macabro ritual, todo ello por la cantidad de cortes y de puñaladas, que no son necesarias para poder matar a un bebé.