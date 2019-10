Fran Álvarez se niega a darle la nulidad matrimonial a Belén Esteban

Los planes de boda por la Iglesia de Belén Esteban podrían retrasarse debido a la negativa de Fran Álvarez en darle la nulidad matrimonial. El exmarido de la colaboradora se niega: “No le voy a dar la nulidad, todos estos años he estado dispuestos, ahora no te los firmo porque no me da la gana”. Además en esta exclusiva para ‘Lecturas’ el exmarido de la princesa del pueblo ha aprovechado para atacarla: “Eres una codiciosa que solo quieres cosas para ti, ahora sí que no te la voy a dar”.