Belén Esteban, sobre Mila: “Debería haberse acercado a Adara, que fue la única que sacó la cara por ella”

Tras la traición de Kiko a Mila, nominándola directamente, la colaboradora de ‘Sálvame’ tiene que enfrentarse a su posible expulsión. Aunque hasta ahora el concurso de Mila no ha sido el mejor, sus compañeros creen que tras esto Mila puede ofrecer muy buenos momentos en su enfrentamiento con Kiko. Los colaboradores de Sálvame han opinado sobre el concurso de Mila: “Al principio no la veía nada bien y no me gustaba su concurso”, comenta Belén Estaban. Entre los colaboradores creen que Mila debe quedarse dentro de la casa y hacer una alianza con Adara, como dice Belén: “Se tenía que haber acercado más a Adara, que fue la que la defendió”. Aunque muchos veían posible esta alianza entre Adara y Mila, los colaboradores no creen que esta alianza vaya a durar mucho.