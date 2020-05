José Bono aclara su relación con el padre de Pablo Iglesias: "Fui a verle a la cárcel dos veces, pero finalmente le defendió otro socialista

José Bono, expresidente del Congreso, ha hablado en 'El Programa de Ana Rosa' de la actualidad política y ha dado su opinión de las tristes escenas que se vivieron este jueves en el Congreso de los Diputados: "Ayer escuché un comentario que decía que El Congreso de los Diputados refleja la crispación social y creo que es todo lo contrario. Si esto sigue así, los políticos son los que conseguirán que los ciudadanos se enfaden. No creo que existan estrategias en el Congreso, creo más bien que el Congreso de los Diputados tiene mucho de templo, pero también de teatro y hay gente que sobreactua. Yo escuché a Pablo Iglesias cuando hablaba de Felipe González con eso de la cal viva y a mí me molestó. También recuerdo cuando le preguntaron por un defecto y dijo que eran demasiado lúcidos... cuando uno tiene la sensación de ser tan listo, es capaz de usurparle el poder al Presidente del Congreso y decirle al diputado "cierre la puerta cuando salga". Ese modo de sobreactuar le perjudica a él y al Gobierno. No hay que votarlos y hay que criticarlos, pero Es una exageración que no conviene decir que todos los votantes de VOX son golpistas o fachas", ha explicado.