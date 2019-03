'El rey del cachopo' escribe a la madre de su novia: "Jamás hubiera hecho daño a nuestra Heidi"

"Estimada Gloria, en estos dos meses y medio que llevo en prisión he pensado en escribirte muchas veces", comienza en su misiva el empresario, presunto asesino y descuartizador de su novia. Román muestra un lado sensible en el comienzo del texto. "No dejo de pensar cada día en el sufrimiento y el dolor que seguro estarás pasando. Me gustaría que esta pesadilla para todos no estuviera pasando", escribe.