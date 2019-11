'El programa de Ana Rosa' ha sido el primero en entrevistar a Can Yaman. El actor turco, protagonistas de las series 'Dolunay' o 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' ha hablado con Adriana Dorronsoro. "Esto es una locura, no me podía esperar que un actor turco tuviera tanto éxito", ha comentado sobre el recibimiento. Además, Can Yaman ha hablado sobre sus primeros días en España y su rutina para mantenerse en forma.