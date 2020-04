Carlos celebra su cumpleaños tras ser dado de alta en Ifema: "No he tenido miedo, pero sí he estado preocupado"

Carlos cumple 50 años y lo celebra confinado en una habitación de su casa después de haber sido dado de alta tras ser ingresado en el 12 de Octubre y después en IFEMA. "Llegué a Ifema procedente del 12 de Octubre con una neumonía por coronavirus. En el hospital me tocó pasar dos noches en una silla, con comida escasa y cuando me llevaron a Ifema pude descansar porque tenía una cama y darme una ducha. Aunque no tenía las comodidades que pueda tener la habitación, me sentí bien", ha relatado.