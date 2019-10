Carmina, madre de Kiko Jiménez: “No me gusta que Maite Galdeano vaya hablando así de mi hijo”

Carmina, la madre de Kiko Jiménez, ha hablado sobre el concurso de su hijo y sobre la relación que mantuvo dentro de la casa con Estela: “Mi hijo me dijo que habían hecho una buena amistad”. Carmina además añade que no le gusto como mucha gente atacó a su hijo nada más salir de la casa, entre ellas su suegra: “No me gusta que Maite Galdeano vaya hablando así de mi hijo”. Además ha hablado del posible montaje que se especuló, pero ella tiene claro que no hubo montaje: “Le pregunte a Sofía si era un montaje porque estaba sufriendo mucho, pero ella me lo negó en todo momento”