Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP: “Sánchez utilizó el mismo lenguaje de Podemos y los chavistas”

Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado de la sesión parlamentaria de ayer donde la discusión se centró sobre todo en el encuentro entre la vicepresidenta de Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez, la cual tenía prohibido entrar en territorio europeo. La portavoz del PP no entiende el cambio de posición de Pedro Sánchez: “El presidente ayer utilizó el mismo lenguaje de Podemos y los chavistas”. Para Cayetana, el presidente se encuentra totalmente influenciado por Unidas Podemos, y añade que el Gobierno intentó presionar a otros países europeos para que no recibieran a Guaidó, algo que finalmente no pasó.