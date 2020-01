La chica rubia que se fue al hotel de Kiko: “Ojalá hubiera un vídeo donde se vea como entro y como salgo"

La que ha pasado a conocerse como "la rubia de Padrón" dice que subió a la furgoneta bajo los efectos del alcohol, y que, al enterarse de este estado, su exmarido decidió ir a por ella a dicho hotel. Sobre lo que sucedió en el interior del hotel, la mujer mantiene que no recuerda nada: "No puedo decir qué pasó, ni si me fui con Kiko o con el amigo, pero nunca hablé de infidelidad".