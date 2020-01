La versión de Sandra, la chica que estuvo con Kiko Rivera en el hotel: "Nos invitaron a un reservado"

Además, la joven ha reconocido que las invitaron a unas copas en un reservado y que, desde allí, se marcharon al hotel junto a Kiko y un amigo. "Las bebidas estaban mezcladas y no recuerdo nada. No te puedo decir si me lié con Kiko o no", comenta. Además, asegura que está soltera, pero escribió a su expareja por el estado en el que se encontraba.