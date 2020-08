Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, sobre la vuelta al cole: "Hemos planteado cuatro escenarios, no hemos parado"

El programa ha hablado con Enrique Ossorio, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid sobre le preocupación porque no ha diseñado el protocolo de vuelta al cole:"El 9 de julio dictamos unas instrucciones y ahí se prevé como va a ser el curso, además planteamos cuatro escenarios, uno de inicio de curso y presencialidad al cien por cien, el dos era de semipresencialidad, había otro tercer escenario de confinamiento y otro de vuelta a la normalidad. Anunciamos que compraríamos decenas de ordenadores para que no hubiese problema, servicios de limpieza,tenemos bolsas de docentes por si hay que contratarles y hemos hecho obras... La comunidad de Madrid ha tomado decisiones. Aquí no ha habido vacaciones, en la consejería no hemos parado".