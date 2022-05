Joaquín Prat cuenta una complicada historia de su infancia: "Un chico me tenía amargado"

Prat interviene y comienza con su historia: "Tenía un colega en el colegio que me daba mucha estopa y me tenía amargado. Luego siempre venía y me pedía perdón". Además, el presentador declara que a pesar de las disculpas, su compañero siempre volvía a llevar a cabo las mismas acciones: "Otra vez me tocaba las narices y otra vez me pedía perdón, y así una y otra vez". El periodista aplica sus propias vivencia a la situación de la isla: "Esto es lo que hace Marta con Anabel".