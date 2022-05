El mensaje de Isabel Pantoja a sus hijos desde Chile: "Los abrazos hay que darlos en vida"

Isabel Pantoja cantó pensando en sus hijos y declaró en pleno directo: "No nos damos cuenta que abrazar es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada". Pero ese no fue el último mensaje que la tonadillera quiso mandar desde su espectáculo. Mientras sonaba la música a todo volumen, la cantante levantó la mano y gritó: "¡Para todo mi colectivo, que son míos!". Además, la cantante protagonizó algunos momentos graciosos que provocó las risas de los asistentes al espectáculo, como cuando se dio cuenta que se le bajaba la cremallera de su vestidos y se giró hacia sus compañeros pidiendo ayuda con cara de sorpresa ante los vítores de sus fans: "¿Alguien puede salir, por favor? Que me vana ver en bikini".