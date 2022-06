Joaquín Prat: "Estoy deseando que echen a Anuar, no he visto a una persona más prepotente"

Joaquín Prat opina en 'El programa de Ana Rosa' sobre la actitud de Anuar Beno en el concurso. Nacho Palau y Anuar se dijeron lo que pensaban el uno del otro en el puente de las emociones en la isla. Beno aseguraba que su compañero le había "decepcionado a unos niveles increíbles" y que se encontró a un "tío muy chungo que venía a encararse, y que venía a llamarme gordo". Además, el concursante añadía: "Eres una persona con cierta edad, me parece que dijiste unas cosas que deberías replantearte bastante. Si quieres defenderte, eres un falso como has sido hasta ahora". Por su parte, Palau declaraba que no tiene nada de que retractarse: "Pido al programa que busque esas acusaciones, no me mola nada que me vapuleen ni que me pongan en evidencia así".