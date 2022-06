Joaquín Prat, sobre las adicciones de Kiko Matamoros: "Podemos decir que está vivo de milagro"

Kiko Matamoros, con el gesto serio y muy emocionado, confesó todo ante Lara Álvarez: " He jugado con la muerte, he sido adicto a la cocaína durante 50 años, estoy en fase de recuperación que inicié antes del concurso, y fumador de tres paquetes de tabaco diarios durante 40 años" . Unas declaraciones que emocionaron a la presentadora y que terminó dando un abrazo al concursante.

Antonio Rossi, sorprendido por las confesiones de Matamoros, confiesa: "Siendo sinceros, si él tenía este tratamiento antes de empezar, yo en televisión cuando estaba trabajando en 'Sálvame' no me he percatado de que estuviese decaído o bajo los efectos de algún ansiolítico, era el Kiko de siempre". Joaquín Prat, al escuchar a su compañero, apunta: "Dormido no lo puedes ver si tenía esos hábitos...".