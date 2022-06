Joaquín Prat, tras la exclusiva de Omar Sánchez: "Sé que le dolió el comentario de Anabel de formar una familia"

Tras hacerse una disección de lo más destacado de la entrevista, Joaquín Prat demuestra empatía antes las palabras del exconcursante de 'Supervivientes': “Sé que a Omar le ha dolido el comentario de Anabel sobre formar una familia con Yulen” . El colaborador resalta que Omar afirmó que " cuando le planteó el formar una familia a Anabel ella le dijo que no quería” . Otra declaración que destaca es la relativa al futuro de la relación con la concursante: “Ella me dijo que quería entrar al reality para aclarar sus dudas”.

Cristina Tárrega se muestran tajante ante las palabras de Omar: “Lo que critica es lo que él hizo cuando Anabel fue a la isla”. En adición a esto, la colaboradora no duda en apoyar la relación surgida en ‘Supervivientes’: “Nos están gustando mucho, muchos no apostabais, pero yo siempre he apostado y están aquí”. Por otro lado, Alessandro Lequio juzga las palabras del exnovio de Anabel Pantoja: “Le está encantando hacerse la víctima”.