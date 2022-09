Los nervios de Clara Chía al ser preguntada por Shakira y los hijos de Piqué

'El programa de Ana Rosa' muestra las imágenes de Clara Chía tras regresar de su romántico viaje en París junto a Gerard Piqué. La pareja ha pasado unos días en la ciudad del amor, se dejan ver cada vez más y ahora no se esconden de la prensa.

Sin embargo, no todo es felicidad para la joven Clara Chía. La novia de Piqué no puedo soportar la presión al ver cómo los reporteros la seguían por las calles de Barcelona y le hacían preguntas sobre su relación, sobre los hijos de éste, de Shakira y hasta por cómo había sentado en su familia que estuviese saliendo con el futbolista. La joven se limitó a no decir nada, mostrarse bastante nerviosa y refugiarse tras su amiga que intentaba apartar la cámara en todo momento.