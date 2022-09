"Esta pareja aún no hace vida familiar cuando él está con sus hijos, no está con ella y viceversa... era el viaje de verano que estaban deseando tener", dice Aladro. Luego, la colaboradora añade sobre la duración de su escapada romántica: "Han estado cinco días en Formentera". Por último, ante las dudas sobre un posible conflicto con sus hijos, Sandra es clara: "La relación que tiene con sus hijos es excepcional, el viaje que hicieron a Formentera fue como un viaje de amigos... no ha pasado ninguna factura la relación entre padre e hijos".