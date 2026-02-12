Lidia González 12 FEB 2026 - 11:15h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla del punto en el que se encuentra su relación con el padre de su hija tras su complicado pasado

Jennifer Lara ha vivido una sorprendente situación que pensaba que no iba a pasar nunca y ha querido que sus seguidores sean los primeros en enterarse. Después de tomar una importante decisión sobre su maternidad tras su ruptura con Rubo Blanco, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se sincera sobre su reconciliación con el padre de su hija Ángel. Muy feliz, la influencer cuenta los detalles en 'Un nuevo amanecer', su canal de mtmad.

La creadora de contenido está muy ilusionada por el gran momento que está viviendo tras su complicado pasado con el padre de su hija. “Me hace muy feliz contároslo”, comienza asegurando la influencer. Jennifer ha contado todos los detalles sobre la situación que está atravesando actualmente con él: “Después de tantas guerras y tantas lágrimas…”.

“Igual que he hablado para mal, también lo hago ahora para él”, explica la creadora de contenido. Jennifer ha tenido un pasado muy complicado con el padre de su hija y, ahora que se encuentra en otro momento de su vida, explica todo lo que ha sucedido. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que se ha sincerado sobre la custodia de su hijo Asia, cuenta todo lo que siente: “Está habiendo un acercamiento muy bonito”.

Jennifer Lara cuenta cómo está viviendo Ángel esta reconciliación

Sin ninguna duda, una de las mejores consecuencias que está teniendo este acercamiento es la reacción de su hija en común. Jennifer Lara cuenta cómo está viviendo Ángel esta reconciliación entre sus padres y cómo la ve: “Se le nota que está menos tensa”.

Jennifer Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles sobre un gran momento que está viviendo después de lo mucho que ha sufrido. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' habla claro sobre el acercamiento que ha tenido con el padre de su hija Ángel y cómo lo está viviendo. Además, la creadora de contenido se muestra muy tajante contra Rubo Blanco y desenmascara sus últimas mentiras.