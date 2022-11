La original estrategia de marketing para promocionar el podcast de Corinna: un abrigo, un maletín o una orejeras

Entre las prendas confeccionadas encontramos: abrigo con piel de capucha, un lujoso abrigo de piel para mujeres que acampan en cabañas de sus amantes y que quieren pasar desapercibidas; abrigo camuflaje: indicada para esconder de esposas furiosas y agentes del servicio secreto; túnica, ideal para viajar a visitar a viejas amistades de tu amante en los desierto de Oriente Medio; rejera ante ruido, para proteger tus oídos de los rifles durante un safari de elefantes; el maletín, ideal para guardar hasta 65 millones de euros, si eres tan afortuna de recibir semejante dinero de tu ex amante; fragancia The Hunt, para conquistar el corazón de tu amante e incluso al más duro de los jueces suizos. Pese a que es una estrategia de marketing y todavía no se están vendiendo, las prendas podrán adquirirse próximamente en la web disponible.