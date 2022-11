Victoria Federica abandona sus estudios en la universidad: el motivo del enfado de la infanta Elena

Paloma Barrientos explica que en estos momentos "hay muchas complicaciones" entre madre e hija y matiza que estas discrepancias "no vienen de ahora". La periodista comenta: "En lo que no está de acuerdo la infanta y tampoco su padre es en que Victoria haga una exposición pública a cosas que no se deben hacer, como ir en un patinete dos persona o aparcar un coche en sitios indebidos...".