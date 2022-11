Ignacio de Marichalar y su familia son desahuciados, en imágenes: "No pagaban la renta mensual"

'El programa de Ana Rosa' muestra las imágenes de cómo fue el desahucio de Ignacio de Marichalar y su familia por no pagar las cuotas de alquiler en uno de los barrios más caros de la ciudad de Madrid. Nuestra reportera grabó todas las imágenes, entrevistó a la propietaria y habló con los vecinos.

La periodista explica la situación que se vivió: "Fue un desahucio sorprendente e inesperado, se debe por el impago de la renta mensual". La reportera continúa diciendo que "el comportamiento de Ignacio de Marichalar no fue de lo más cordial y amenazó a la propietaria por si contaba esta información" y quiere aclarar ante la audiencia: "Esta información no nos llegó por la propietaria, ella no es nuestra principal fuente".