Las amigas de Tamara Falcó tras la reconciliación: "No están muy de acuerdo, fueron su paño de lágrimas e incluso dejaron de tener relación con Íñigo Onieva"

Leticia Requejo en la casa de Iñigo Onieva: "Por lo que me cuentan, la reconciliación como tal, lo sabían muy pocas personas. El resto de amigos de la ya pareja, se enteraron prácticamente a la vez que nosotros. Muchos de ellos, sorprendidos, no daban crédito a que esta información fuera verdad. Amigos de la marquesa, no están de acuerdo con esta decisión. Tamara también ha desbloqueado a Íñigo de sus redes sociales, aunque ella no le ha dado a seguir, Íñigo ya sigue a la que ahora es su novia".