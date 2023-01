Enrique Ponce se pronuncia sobre la bronca con Luis Miguel y la traición con Paloma Cuevas: "Lo hacía para estar cerca de ella..."

El colaborador toma la palabra para aclarar la información que habían publicado en México donde confirmaban la discusión: "La gran bronca de Luis Miguel y Enrique Ponce en la que tuvo que intervenir la seguridad del cantante" . Tras esta noticia, Rossi acudió a la fuente y el torero no tuvo ningún problema en transmitirle lo ocurrido.

"Niega rotundamente la bronca. No sólo eso, sino que dice que no ve a Luis Miguel y que no tiene contacto con él desde antes de la pandemia", aclara el colaborador Antonio Rossi. Luego, el periodista añade: "Es más, dice que le es indiferente la relación del cantante con su expareja". Una actitud del torero que llama la atención al resto de colaboradores en plató.