Manuel Cortés y Asraf Beno siguen sin acercar posturas y sus defensoras están inmersas en una profunda crisis familiar que muestran diariamente en plató. Isa Pantoja y Raquel Bollo fueron protagonistas de una gran discusión que dejó a todos los miembros del plató helados, ni el mismísimo Ion Aramendi pudo intervenir. La madre de Cortés dice a Isa: "¡Te estás victimizando!, no es justo lo que estás haciendo con tu primo, ¡cuando el hermano de Asraf dijo eso no pusiste el grito en el cielo como lo has puesto con Manuel! A lo mejor la que ha preparado a Asraf eres tú, Isabel. Yo a mi hijo no lo he preparado".