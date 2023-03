Exclusiva| Joana Sanz, más sincera que nunca sobre Dani Alves: "Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia"

Joana Sanz comparte una conversación con Leticia Requejo donde confiesa sus sentimientos: "Estoy saliendo adelante..."

La modelo aclara sobre Dani Alves: "No tenemos nada en común, no hablamos de dinero porque tenemos separación de bienes"

Exclusiva| Los mensajes del amigo de Dani Alves a la prima de la víctima: "Lo que necesitéis, estoy disponible"

Leticia Requejo informa en 'El programa de Ana Rosa' sobre la conversación telefónica que ha mantenido con Joana Sanz. La todavía mujer de Dani Alves accede a contestar a la periodista e informar sobre cómo se encuentra en estos momentos tan complicados.

Joana Sanz acepta tener una llamada telefónica con Leticia Requejo donde la modelo confiesa cómo se siente tras todo lo ocurrido: "Estoy saliendo adelante". Luego, sobre su ex Dani Alves, confiesa: "Yo siempre que pueda lo voy a ir a ver para saber cómo está, cómo se encuentra y saber de él. Es una situación muy complicada".

La modelo quiere dejar claro que en su última visita a la prisión de Brians no hablaron del dinero del jugador o repartir los bienes del que todavía matrimonio: "No tenemos que hablar absolutamente nada de dinero porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común".

Eso sí, Joana Sanz explica que la "única vez que hablamos de dinero fue al inicio de toda esta situación, yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París a donde me iba a trabajar". La modelo reitera que "nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo para yo vivir del suyo".

En cuanto al futuro de Dani Alves, Joana Sanz es muy clara: "Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia". Leticia Requejo, que es la que habla con la modelo, confiesa sus sensaciones: "Lo que ella me transmite es que, pese a tener la decisión tomada de separarse, no quiere dejarlo solo como persona".

"Me encontré a una Joana Sanz bastante tranquila, noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir... la vi como una mujer fuerte, con las ideas muy claras y que se mantiene firme con la decisión de divorcio", sentencia la colaboradora.

