Isabel Pantoja firma un acuerdo: devolverá a la quiosquera sus 76.000 euros

Isabel Pantoja toma una importante decisión sobre la deuda con Loli la quiosquera . Ésta demandó a la cantante después de pasar varios años, intentar llevar a cabo tres actos de conciliación y seguir sin recibir el dinero de vuelta que le dio, en total 86.000 euros para eludir el no ir a prisión, pero la cantante solo le devolvió 10.000 del total.

La quiosquera decidió ir por vía judicial cuando la cantante no le devolvió todo su dinero y tras muchos esfuerzos, la guardia civil entregó la demanda a Isabel Pantoja y ésta ha tomado la decisión de devolver esa deuda.

Tras la información aportada por Paloma García-Pelayo, Joaquín Prat pregunta directamente a la hija de la protagonista para saber cuál es la postura de la cantante y por qué no quiere devolver los 76.000 euros a la anciana. El presentador le pregunta en directo: "¿Tú sabes la versión de tu madre?" . Isa Pantoja contesta con el gesto contrariado: "Sé algo".

Joaquín Prat, al ver que Isa no quería ahondar en el asunto, insiste: "¿Por qué no quiere devolverle el dinero?". La hija de la acusada vuelve a contestar defendiendo a su madre: "Es una cosa que ella tiene que hablar, es verdad que Loli ha puesto esto en vía judicial y en el juicio dará las explicaciones que considere, tenemos una versión, pero no tenemos la parte de ella y nunca la tenemos para nada... así que hay que esperar".