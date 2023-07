La periodista Leticia Requejo habla con las diseñadoras de Sophie et Voilà para conocer sus impresiones sobre el vestido de Tamara Falcó

Las diseñadoras: "Tamara Falcó estaba muy guapa, es un vestido que le tiene que gustar a su madre y a ella

La firma 'Sophie et Voilà' desvela el motivo de la ruptura con Tamara Falcó y aporta pruebas: "Les envió un email firmado..."

Leticia Requejo desvela en 'El programa de Ana Rosa' cuáles son las primeras impresiones de las diseñadoras de Sophie et Voilà, la reconocida marca de vestidos de novia que se negó a obedecer a las peticiones de Tamara Falcó que insinuaban un plagio a un vestido de una famosa firma americana.

Tamara Falcó confió en la diseñadoras vascas para que le confeccionaran los vestidos de su boda con Íñigo Onieva. Tal era la conexión que la propia novia acudió en varias ocasiones al estudio, le mostró sus ideas e incluso empezaron a crear los primeros pasos del futuro traje: "No todo el mundo lo va a entender, nosotras estamos super orgullosas, al igual que no todo el mundo entiende a Tamara, pues su vestido es un reflejo de ella y es lo mejor que podíamos hacer con ella".

Sin embargo, a mediados de mayo, a escasos meses de la boda, la firma Sophie et Voilà decidió no trabajar más con Tamara, enviarle un fax y explicar públicamente los motivos de su desencuentro profesional: "El acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó". Además, Leticia Requejo desveló el verdadero motivo: "En la última prueba de vestido, las diseñadoras se reúnen con Tamara para enseñarle las dos propuestas. Las ideas no le gustan y ella les propone calcar un vestido de alta costura de Chanel".

La reacción de Sophie et Voilà al vestido de Tamara Falcó: "Le tiene que gustar a su madre y a ella"

Leticia Requejo toma la palabra para contar todos los detalles de su conversación con las diseñadoras de Sohie et Voilà: "Me pongo en contacto con ellas, han sido muy educadas, me dicen que tienen bastante trabajo, con proyectos fuera, que para ellas Tamara Falcó es pasado y le da pena haber acabado así con ella".

En cuanto al vestido de Carolina Herrara de Tamara Falcó diseñado por Wes Gordon, las entrevistadas cuentan: "Me reconocen que le gustan mucho los diseños de este diseñador, pero que es a Tamara y a su madre a las que le tienen que gustar su vestido y quienes tienen que estar felices con el traje".

Las diseñadores reconocen a Leticia que "Tamara Falcó estaba guapa" y "le desean lo mejor en su nueva vida de casada y que esperan que haya sido muy feliz en un día tan importante". Por último, sobre este aspecto, la periodista desvela sobre qué sintió al hablar con las diseadoras: "La sensación que tengo y lo que he hablado con ellas, creo que han dado carpetazo, me dicen que le desean lo mejor, no noto algún tipo de resquemor ni querer echarle algo en cara a Tamara".

