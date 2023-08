El pasado sábado 'El cordobés' recibió una grave cogida en la plaza de toros de Huesca, tuvo que ser hospitalizado de urgencia, trasladado a Sevilla y ya ha recibido le alta tras la operación. Manuel Díaz, al salir de las instalaciones, contestó a los periodistas amablemente: " Me han quitado los drenajes, quería salir sin ellos, me ha puesto todos los antibióticos y la mano está un poquito peor".

"Estoy muy ilusionado, agradecido y con ganas", continúa diciendo. Tras esto, 'El Cordobés' añade: "Hacía como 10 años que un toro no me daba una cornada y éste que es mi último año... ¡ para que no me olvide!". Por último, quiere confesar que su "familia lo ha pasado un poquito ahí achuchado..." y que su intención es acabar la temporada de toreo: "Quiero volver lo más proto posible".

Sin embargo, la hija de 'El Cordobés' no llevó tan bien esta cogida del toro y publicó un mensaje muy emotivo. En sus redes sociales, Alba Díaz se sinceró con lo ocurrido a su padre: " Llevo varios días en shock, asimiliando todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada...".

"Llamé a mi psicóloga, mi mente no sabía descrifrar cuál era el sentimiento exacto y, por supuesto, el miedo no me dejó ver más allá del bloqueo", comenta Alba Díaz en redes sociales. Tras el alta de 'El Cordobés', la hija termina: "Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riendome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va".