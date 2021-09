Bárbara Rey critica a Terelu Campos y Carmen Borrego: "Si Teresa sabe defenderse solita, como dicen, vosotras no meteros”

La actriz está "encantada y muy feliz", comenta que Sofía "es una persona que tiene una gran personalidad, pero cuando se enfada también tiene su carácter. Tampoco es Santa Teresa de Jesús". Además, confiesa que el secreto de su hija también lo es para ella, "no tengo ni idea qué secreto tendrá".

Bárbara Rey cree que Sofía tendrá buena relación con Luis Rollán , "se lleva estupendamente", otra de las posibles amistades será Edmundo, "a ella le cae bien" . La actriz tiene buena relación con el humorista y han trabajado juntos, "trabajó en el circo con nosotros, me he llevado siempre muy bien con él".

La madre de Sofía Cristo manifiesta que el secreto de Edmundo será una sorpresa, pero en el caso de hablar de las Campos "me parecería muy bien". Pero recalca que lo que le parece mal "es que tenga tantos detractores ahora y que no los tuviera cuando estaba con Teresa". Argumenta esta declaración explicando que "cuando estaba con Teresa era un tío estupendo y ahora no es nada, es un aprovechado, un golfo".