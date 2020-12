Belén Esteban confiesa su momento más duro del año, su discusión con Jorge Javier y se pronuncia sobre la familia de Jesulín

Habla de su madre, las navidades y la familia Janeiro

La colaboradora de 'Sálvame' ha explicado que "llevo cinco meses sin ver a mi madre" , algo que no es normal dada la buena relación que mantiene con ella, aunque le tranquiliza que "se que está bien", pero no sabe si pasará con ella las Navidades . Fechas en las que ya tiene claro el menú que hará a su familia: "Este año voy a hacer almejas en salsa verde, luego haré ensaladilla, algo de marisco y carne". Incluso le desea buenos augurios a la familia Janeiro tras anunciar que alquilan Ambiciones: "Todo lo que haga la familia está bien" .

Los peores momentos de Belén este año

Otro de los temas que han marcado el año de Belén ha sido su guerra con Toño Sanchís, aun habiendo conseguido la casa de su exrepresentante: "Voy a seguir adelante, la demanda penal todavía no se ha admitido a tramite, la querella se ha formulado contra Sanchis y Lorena. Aún le queda por devolverme casi 400.000 euros". Y es que no ha sido el mejor año de su vida, incluso se ha hablado que podría dejar su trabajo tras momentos como la discusión con Jorge Javier: "Si me llega una propuesta de trabajo de volverme loca pues igual lo pienso, pero yo sinceramente te digo que donde estoy, estoy muy bien".