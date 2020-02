La primera reacción de Belén Esteban tras la muerte de Fran Álvarez

Ayer los medios se hacían eco de que Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, aparecía muerto en su domicilio. La primera reacción de Belén Esteban ha sido el silencio y una cara totalmente desencajada . La princesa del pueblo ha preferido no decir nada. Fran Álvarez y Belén Esteban estuvieron casados durante 5 años, poniendo en 2012 fin a su matrimonio y a una relación de 10 años. Aún se desconocen las causas de la muerte del camarero, que atravesaba problemas con las adicciones.

El periodista Antonio Rossi ha hablado sobre la forma en la que Belén Esteban ha recibido la trágica noticia de la muerte de Fran Álvarez. “Está impactada y estaba acompañada por dos amigas”, ha comentado. El colaborador del club social de este programa ha asegurado, además, que es posible que Belén Esteban no aparezca en ‘Sálvame’ este lunes. “Creo que no va a decir nada y sabe que cualquier cosa que diga se mirará con lupa. No creo que aparezca esta tarde en su programa y es comprensible”.