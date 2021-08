Tras ser expulsado el primero de 'Supervivientes', Antonio Canales se muestra mejor que nunca y asegura estar pasando por su mejor momento: "Me encuentro mucho mejor que antes. He seguido adelgazando y lo hago todo mejor que antes. Yo perdí la autoestima porque pensaba que ya había llegado al final de mi vida y no quería ni verme. Pensé que 'Supervivientes' podía ayudarme y así fue. No pensaba en ganar, solo en competir conmigo. Era una cura mental y me sirvió mucho emocionalmente", ha contado en 'El Programa del Verano'.