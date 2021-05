Rocío Flores interpone una denuncia

La hija de Rocío Carrasco no lo ha dudado y ha tomado cartas en el asunto. " Rocío Flores, hacía unos minutos que salía de comisaría, ha interpuesto una denuncia por honor y por perjuicio tanto a su padre Antonio David como al resto de la familia, especialmente a la pequeña Lola ", dice Riesco.

Joaquín Prat no puede negar su sorpresa y avisa al autor del hecho: "Cuidado con esto". Luego, Ana Rosa ha tomado la palabra: "Me parece terrible, me parece increíble que haya estos carteles, ni a Rocío Carrasco ni Antonio David ni Rocío Flores... que la justicia haga lo que tenga que hacer, estamos en un estado de derecho".