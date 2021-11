Isa Pantoja, a punto de llorar tras la entrevista de Dulce: "Estoy descompuesta, son cosas que no he contado"

"Le dije que no hiciera la entrevista, pero no puedo prohibir nada a nadie, ¡le dije que no quería que la hiciera!"

Isa Pantoja reacciona en 'El programa de Ana Rosa' a las declaraciones que Dulce ha realizado en una entrevista en 'Lecturas'. La que fuese su niñera ha dado todo tipo de detalles sobre los desplantes de la familia a Isa, cómo la trataban de pequeña y qué se decía en Cantora.

La colaboradora tiene que hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas, escucha las declaraciones de Dulce y no puede evitar suspirar: "He venido con la cara descompuesta, en el coche me he leído la entrevista porque no tengo la cara de sentarme aquí diciendo que no voy a comentar nada, lo tengo que hablar".

Joaquín Prat es muy directo con su compañera: "¿Lo que cuenta Dulce es verdad?". Isa Pantoja, con la voz rota, confiesa: "Me duele que hablen de esas cosas porque yo no las he contado... creo que te respondo". El presentador, al ver a su compañera afectada, añade: "Pues sí, y así mandas un recadito a Dulce y otro al resto".

Isa Pantoja no sabía que Dulce iba a contar los episodios en Cantora

En cuanto una conexión entre Isa y Dulce en esta exclusiva, la colaboradora es clara: "Dulce lleva desde el año pasado diciendo que la habían llamado para hablar, le dije que no. Sí sé que iba a dar una entrevista porque ella decía que estaba harta de que mi hermano diga cosas...". "Yo le dije que no, no hace falta que me defienda ella ni nadie... pero no puedo prohibir nada a nadie, digo que no quiero que lo haga", espeta.

"Estoy muy enfadada, me molesta, no me agrada hablar de esto", dice Isa sobre los sucesos vividos en Cantora cuando era pequeña. Sobre Dulce, deja clara su indignación: "Que hable de los audios, me lo esperaba; que cuente estos episodios, no".

Isa, muy enfadada: "Es algo que ha vivido Dulce en primera persona, yo no se lo he pedido"

"Las cosas las puedo decir yo, que no tengo ningún problema. Además, las cosas que digo, sí tengo pruebas y sí sé lo que digo... otra cosa es que yo siga hacia adelante", confiesa sobre sus conflictos familiares. Luego señala a Dulce: "Esto que ha hecho, es que estoy enfadada porque no me gusta".