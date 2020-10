La firme decisión de Pantoja cuando llame a Kiko Rivera: "No va a ir a verlo"

Antonio Rossi ha contado la última hora del conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo. La paz entre ellos está lejos de llegar después de las últimas informaciones que han llegado a los oídos del periodista. Los mensajes en redes sociales de Kiko no ayudan y ahora la cantante no está dispuesta a levantar el teléfono y menos a acudir a su casa.

El colaborador deja claro que la negativa de la madre con su hijo es evidente, no hay intención de llamarlo y "si levanta el teléfono no piensa ir a su casa". Además, añade: "O va él a Cantora o ella de allí no se piensa mover".