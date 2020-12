Isabel Pantoja acaba con la paciencia de Kiko Rivera: “No ha felicitado a su nieta Ana por su cumpleaños”

Isabel Pantoja ha colmado el vaso de la paciencia de Kiko rivera al no felicitar de ningún modo a su nieta mayor que acaba de cumplir 5 añitos . Un gesto que ha hecho que el DJ tenga más claro que nunca que la reconciliación con su madre es imposible y decida ir a por todas en su particular guerra Pantoja.

Pasado, pisado es lo que quiere hacer Kiko Rivera quién sí confía en su presente y ha decidido ir a por todas contra su madre Isabel Pantoja. La tonadillera no le ha llamado ni ha dado ningún paso para intentar la reconciliación hasta el día de hoy pero es que además, se ha olvidado o no ha querido felicitar a su nieta en el día de su quinto cumpleaños.

La cantante no tendría por qué haber llamado a su hijo y podría haberse puesto en contacto con la niña mediante su nuera Irene Rosales, quién según informa Marisa Martín Blázquez no habría dejado de hablar muy bien a sus hijas de su abuela Isabel: “La abuela Isa está cuidando de la abuela Ana que está malita y que no puede verla por el bichito”. Quieren que las niñas no noten el distanciamiento que existe entre la familia y la cantante. Ya que se trata de dos niñas muy pequeñas que acaban de perder a sus dos abuelos maternos y atraviesan un momento muy doloroso.