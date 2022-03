Joaquín Prat, tras ser interrumpido por Tárrega: "Habla, estoy deseando escucharte..."

Pepe del Real y Lequio debaten sobre el comunicado del emérito: "No ha sido juzgado ni condenado"

Cristina Tárrega se une al debate mientras sus compañeros exponen sus opiniones en voz alta

Joaquín Prat: "No habléis todos a la vez, no habléis uno encima del otro"

Los colaboradores y el presentador de 'El programa de Ana Rosa' han debatido sobre la carta enviada por el emérito a Felipe VI. Joaquín Prat, Pepe del Real, Alessandro Lequio y Cristina Tárrega ha mostrado su opinión sobre este hecho.

Pepe del Real explica ante la audiencia que el emérito "no ha reconocido" los delitos. Un comentario que es respondido por Lequio: "Pero si no ha sido juzgado ni condenado". El periodista añade: "Porque han prescrito los delitos". A lo que Alessandro declara: "¿Qué pasa, que la prescripción no sirve?".

Mientras Alessandro Lequio y Pepe del Real debaten sobre el comunicado de Juan Carlos I, Cristina Tárrega también aporta su opinión en voz alta. Joaquín Prat, viendo que la audiencia no iba a entender los comentarios de cada colaborador, pide organización: "No habléis todos a la vez, no habléis uno encima del otro".

"Ha dicho el presidente del Gobierno que el emérito le debe una explicación a todos los españoles, que hacen acuse de recibo de esta carta a su hijo...", decía Joaquín Prat cuando es interrumpido por Tárrega. El presentador para su discurso y se refiere a su compañero: "Te estoy dando información, si me dejas te la doy y en seguida te pido que tercies".

"Lo que espero que no hagáis es que hablar todos a la vez porque la gente en casa...", explica Joaquín Prat a sus compañeros. Una petición con la que Cristina Tárrega no está de acuerdo: "Yo estoy sin hablar, es que a mí no se me han dejado hablar".