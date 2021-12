Jordi Sánchez, tras permanecer en coma inducido por covid: "Estoy bien, no tengo ninguna secuela"

Jordi Sánchez, tras haber pasado el covid de forma muy grave, confiesa: "Yo estoy bien, he rodado hace poco una serie con Telecinco y he hecho una peli". Además, el actor continúa detallando: "Eso sí, he tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela... es verdad que hay secuelas o covid persistente".