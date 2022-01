Lequio, de Marta Riesco: "Me negó la relación y, sin venir a cuento, me habló con una crueldad extrema de Olga"

Por otra parte, Joaquín Prat habla del comunicado de la periodista: "No lo desmiente, yo veo a una chica lleva ejerciendo su profesión en este programa ya desde hace unos cuantos años de manera ejemplar" . Además, el presentador añade: "Como todo el mundo, tiene una vida privada de la que en este caso no quería hablar".

"No me sorprende por mucho que nos lo haya estado negando", declara Alessandro Lequio. El colaborador comienza a relatar la experiencia que tuvo con la periodista: "A finales de octubre, ella me estuvo negando rotundamente la historia con Antonio David". Además, Lequio comenta: "Y, sin venir a cuento, me habló con una crueldad extrema de Olga". El colaborador señala que ese comportamiento lo identificó como "la crueldad de los amantes".