Alessandro Lequio, tras las duras frases de Rocío Carrasco sobre su hija: "Su relato no es la única verdad"

Rocío Carrasco dijo una frase que no ha dejado indiferente a nadie y que muchos han criticado. " A esa niña la ha parido yo, pero no tiene nada mío " , decía la hija de la 'más grande' durante el capítulo que pudimos ver este miércoles.

Lequio: "Nadie en el mundo es objetivo la hora de contar historias de nuestra vida"

Alessandro Lequio , muy crítico desde el primer momento con la actitud que mantiene Rocío Carrasco con sus hijos, ha vuelto a criticar sus palabras: "Creo que es un daño innecesario para la niña en un relato que desguaza literalmente a Rocío Flores y deja más en evidencia Rocío Carrasco es una mujer absolutamente destrozada. Es un relato que tiene muchas evidencias, pero nadie en el mundo es objetivo la hora de contar historias de nuestra vida porque contamos lo que vivimos y lo que recordamos desde dentro, no desde fuera. Por eso no comparto que el relato de Rocío Carrasco sea la única verdad. Es un relato que tiene mucha verdad, pero también una parte subjetiva", ha analizado el colaborador en 'El Programa de Ana Rosa'.

Joaquín Prat: "Me parece innecesario decir que esa niña no tiene nada suyo"

Joaquín Prat también ha criticado la dura frase que Rocío Carrasco dijo sobre su hija, ya que cree que podría estar haciéndole un daño innecesario: "Su relato está lleno de evidencias documentadas y todos entendemos por dónde ha pasado. Pero decir a esa niña la he parido yo, pero no tiene nada mío... a mí me parece totalmente innecesario", ha argumentado.