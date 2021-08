El torero, muy serio: "No tiene nada que ver con Rocío. La trato y amo como mi mujer, me ha dado un hijo maravilloso"

"Ella era la primera que me animaba a que fuese al programa, no entiendo que diga eso a destiempo"

"A mí me cogió de sorpresa, no se puede decir una cosa y luego públicamente 'ella qué pinta ahí"

Ortega Cano llama en directo a 'El programa del verano' después de todo el revuelo que se ha levantado tras sus declaraciones en la entrevista que le hizo Toñi Moreno en 'Viva el verano'. El maestro ha querido dejar claro cómo es su relación con Ana María Aldón.

El maestro no dudó en entrar para aclarar algunas cosas. Sobre todo, después de escuchar la dura crítica que Patricia Pardo le hizo al torero: "Me pareció muy doloroso, muy innecesario, creo que la ninguneó y le dio un trato...".

La llamada de Ortega Cano: "La trato y amo como mi mujer"

El maestro comenzó su llamada dirigiéndose a su esposa tras sus palabras: "Decir que lo siento por Ana María, ella sabe lo que yo la quiero, la amo y la cuido en todos los sentidos". Luego, Ortega Cano apunta: "No hay derecho a que digan a que yo la ninguneo, le doy todo el sitio que se merece y más en mi vida".

"Se está hablando de una situación que no existe, no tiene nada que ver con Rocío. La trato y amo como mi mujer, me ha dado un hijo maravilloso", continúa alabando a Ana María Aldón.

Los reproches de Ortega a Ana María Aldón: "No lo entiendo, no puedo quedar en ese lugar"

Ortega Cano desvela la verdad sobre la entrevista: "Yo no quería ir al programa porque me siento muy cansado de los medios de comunicación, agotado". Luego, se refiere a Ana María: "Vinieron a verme aquí, ella era la primera que me animaba para que fuese al programa, no entiendo que tenga esa reacción y diga eso a destiempo".

Tras las lágrimas de Ana María en 'Viva la vida', Ortega Cano confiesa: "Soy su marido y me he portado maravillosamente con ella, yo no puedo quedar en ese lugar de cara a la gente y a la calle".

"No he hablado con ella del tema todavía, pero porque no quiero. Quiero llevar una vida tranquila, he pasado mucho en mi vida en todos los sentidos", detalla el entrevistado a Patricia Pardo. Luego, Ortega continúa diciendo: "Lo que puedo decir es que me he volcado con ella, no quiero presumir de nada ni dar datos de nada, pero ella me ha tenido y me tiene a su disposición en todo"

En cuanto a las declaraciones de Ana María sobre Rocío Jurado y Ortega, el torero dice: "A mí me cogió de sorpresa, para mí fue una sorpresa porque no se puede decir una cosa, que admira a Rocío, que quiere mucho a Rocío, que se acuerda mucho de Rocío porque es de Sanlúcar y tal... y luego decir públicamente lo de 'ella qué pinta ahí".