La madre de Nacho Palau, sobre Miguel Bosé: "A veces le darías un guantazo"

Las declaraciones en exclusiva de la madre de Nacho Palau

Asegura que a Miguel Bosé "quién se la hace se la paga"

En cuanto a la expareja de Nacho Palau, Lola no se ha mordido la lengua y ha descrito al artista con una frase demoledora: "Miguel en muchas veces lo abrazarías y en otras le darías un guantazo", pero asegura que "no" le tiene rencor. Declaración que explicaba: " Él es así, el que se la hace se la paga , más o menos, porque sino no tiene sentido".

Asegura que no hablarían de todo esto en una entrevista: "De dinero no hablo, lo estamos pasando mal, pero no queremos saber nada de eso". Solo quieren el bien para los niños: "Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de familia y ellos se tienen que entender, ojalá lleguen a un acuerdo".