Miguel Bosé negó en el juicio con Nacho Palau la paternidad de dos de sus hijos: "Su deseo es que no se declare esta filiación"

El juicio entre Miguel Bosé y Nacho Palau ya se ha celebrado y ahora toca esperar a lo que decida el juez sobre hijos que tiene en común la pareja. El ex del cantante pide que se reconozca a los dos niños que conviven con él como hijos de ambos, al igual que los que Bosé tiene a su cargo, reconociendo que cree que lo mejor para todos es que convivan como hermanos , como hicieron en sus primeros años de vida y que legalmente tengan dos padres.

Miguel Bosé se habría opuesto a que legalmente los cuatro niños tengan dos padres

Ahora, 'El País' ha confirmado que Miguel Bosé negó en el juicio la paternidad de los cuatro hijos que tiene junto a Nacho Palau, no quiso reconocer que los cuatro tengan dos padres y que esto haga que los hermanos tengan los mismos derechos: "El deseo de Bosé es que los cuatro niños convivan juntos con él, pero no pasar por esta declaración de filiación. Lo que supondría que Palau perdiera la posibilidad de tomar decisiones sobre la educación y forma de vivir de los niños". En el diario también asegura que el artista no va a permitir estar sometido a nadie y que esto en un primer momento le había echado para atrás a la hora de tener hijos, por las posibles consecuencias a la hora de separarse, algo que ahora está viviendo.