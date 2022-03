El marido de Ainhoa Armentia está "destrozado" y sufriría una situación de "cachondeo" en su trabajo, según Lequio

Los compañeros del italiano no están de acuerdo con la opinión de Lequio y éste argumenta: "Está claro que cuando uno inicia una relación no es con intención transitoria...". Joaquín Prat, al escuchar al colaborador, dice: "Si eres Iñaki Urdangarin y vas de la mano con una señora por la playa es porque esa relación está consolidada, no tenía ninguna duda de que la relación iba hacia adelante".